Angeklagter im Kölner "Karnevalsmord" will Urteil nicht hinnehmen: Jetzt geht er in Revision

Der Angeklagte soll an Karneval 1988 in der Kölner Altstadt eine Frau erwürgt haben. © Rolf Vennenbernd/dpa

Über seinen Verteidiger sei Revision eingelegt worden, teilte das Gericht am Dienstag auf Anfrage mit. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.

In dem Prozess war am vergangenen Freitag ein 57-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Laut Urteil hatte er in der Nacht zum Karnevalssonntag 1988 eine junge Frau in der Kölner Altstadt getötet. "Wir sind überzeugt davon, dass Sie vor 36 Jahren den Mord begangen haben", hatte die Vorsitzende Richterin bekräftigt.

Der Mann hatte die Tat im Prozess bestritten. Sein Verteidiger hatte die Revision bereits angekündigt.

Der Fall war lange Zeit als "Cold Case" behandelt worden. Über Jahre hinweg galt er als unaufgeklärt.