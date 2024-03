01.03.2024 12:06 Kölner "Karnevalsmord": Gericht schickt Angeklagten lebenslang hinter Gitter!

Am Freitag wurde rund 36 Jahre nach dem Mord an einer jungen Frau (†24) in Köln das Urteil gegen den Angeklagten (57) gesprochen.

Köln - Im Prozess um den sogenannten Kölner Karnevalsmord an einer jungen Frau (†24) hat das Landgericht den Angeklagten (57) am Freitag zu lebenslanger Haft verurteilt. An der Kleidung der Toten (†24) waren DNA-Spuren des 57-Jährigen gefunden worden. Der Mann wandert lebenslang hinter Gitter. © Rolf Vennenbernd/dpa "Wir sind überzeugt davon, dass Sie vor 36 Jahren den Mord begangen haben", erklärte die Vorsitzende Richterin. Laut Urteil hatte der 57-Jährige das Opfer in der Nacht zum Karnevalssonntag 1988 in der Altstadt getötet. Dies belegten unter anderem DNA-Spuren, die an der Leiche gefunden worden waren. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Der Angeklagte hatte die Tat im Prozess bestritten. Gerichtsprozesse Köln Betrug mit Covid-Testzentrum: Täter soll satte 19 Millionen Euro einkassiert haben Auf die Spur des Angeklagten waren die Ermittler durch einen Zuschauerhinweis nach der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" gekommen, in der der "Cold Case" vorgestellt worden war. Markus Weber gründete 2022 die "Cold Cases"-Einheit der Kölner Polizei. © Oliver Berg/dpa Daraufhin meldete sich ein Zuschauer und gab den entscheidenden Hinweis auf den Angeklagten. "Ohne den Zeugen wären wir nie auf den Verdächtigen gekommen", erklärte der Leiter der "Cold Cases"-Einheit der Kölner Polizei, Markus Weber. Erstmeldung vom 1. März, 5.45 Uhr; zuletzt aktualisiert: 12.06 Uhr.

