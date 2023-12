Missbrauch ohne Körperkontakt: Täter (51) kassiert Hammer-Urteil!

Köln - Das Kölner Landgericht hat am Donnerstag einen 51-Jährigen in einem Fall von sogenanntem Cyber-Grooming zu sechs Jahren Haft verurteilt.

Sei der 51-Jährige in den Besitz von Nacktfotos seiner Opfer gelangt, habe er "die Mädchen immer weiter unter Druck gesetzt" und sie dazu genötigt, Bilder oder Videos von sich zu machen, während sie sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hätten.

Er hatte nach Überzeugung des Gerichts von Juni 2021 bis Januar 2023 in 24 Fällen Mädchen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren in Internet-Chats dazu genötigt, ihm Nacktbilder zuzusenden. Dabei habe sich der Angeklagte mal als gleichaltriges Mädchen, mal als gleichaltriger Junge ausgegeben.

Der Schuldspruch erging unter anderem wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit sexuellem Kindesmissbrauch ohne Körperkontakt. "Sie sind ein gefährlicher Sexualstraftäter", sagte der Richter während der Urteilsbegründung zu dem 51-Jährigen.

Unter "Cyber-Grooming" versteht man die Manipulation von Minderjährigen und jungen Erwachsenen über das Internet. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Da der Angeklagte in einigen Fällen die Mädchen gegen ihren ausdrücklichen Willen dazu nötigte, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden waren, wertete das Gericht diese Fälle als Vergewaltigung.

Dem Angeklagten sei es jedoch weniger um die Befriedigung pädosexueller Neigungen, als vielmehr darum gegangen, mit seinen Opfern "Machtspiele zu spielen".

In einem besonders schwerwiegenden Fall hatte der Angeklagte sich laut Urteil gegenüber einer 13-Jährigen als "15-jähriger Kevin" ausgegeben, sie über drei Wochen fast täglich unter Druck gesetzt und sie zu immer weitreichenderen sexuellen Handlungen bewegt, die sie filmen oder fotografieren sollte.

Aufgeflogen war dieser Fall durch den Bruder des Mädchens, das in dem Prozess als Nebenklägerin auftrat. Der Junge hatte zufällig eine Nachricht des Angeklagten gelesen und dann die Eltern in Kenntnis gesetzt, die wiederum die Polizei informierten.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig, Revision beim Bundesgerichtshof kann eingelegt werden.