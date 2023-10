Opfer von Flughafen-Raub ist tot! Hat Thomas Drach ihn auf dem Gewissen?

Der Prozess gegen den früheren Reemtsma-Entführer Thomas Drach dauert in Köln weiter an. © Federico Gambarini/dpa

In der Verhandlung am Montag sei der Tod des Mannes bestätigt worden, der in dem Prozess gegen Drach als Nebenkläger auftrat, teilte das Landgericht Köln am heutigen Dienstag mit. Zuvor hatte der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet.

Drach werden in dem Prozess vier Raubüberfälle auf Geldtransporter zur Last gelegt. Im März 2019 soll er einen Transporter am Flughafen Köln/Bonn überfallen haben. Im Zusammenhang mit diesem Raubüberfall wird ihm etwa versuchter Mord vorgeworfen.

Der "Stadt-Anzeiger" zitierte eine Ankündigung der Opfer-Anwälte: "Es wird untersucht, ob der Tod des Herrn auf das hier zu verhandelnde Geschehen zurückzuführen ist."

Der Mann war laut dem Richter vor einigen Tagen gestorben. Bei dem Überfall vor mehr als vier Jahren hatte ein Schuss beide Oberschenkel des Opfers durchschlagen. Eine Notoperation rettete damals das Leben des Mannes.