Weil er "vor Jahren verzaubert" wurde: Taxifahrer rast absichtlich auf Menschen zu

Laut Antragsschrift soll der Deutsch-Jordanier am 5. August 2024 zunächst in Essen mit seinem Taxi auf eine Personengruppe zugefahren sein , wobei er den Wagen "mit quietschenden Reifen" beschleunigt habe. Die Menschen konnten gerade noch zur Seite springen.

Der Taxifahrer war am 5. August 2024 die Mühlengasse in der Kölner Altstadt in hohem Tempo entlanggebrettert. © Horst Konopke

Der Kellner eines Brauhauses versuchte das Taxi zu stoppen, indem er sich ihm in den Weg stellte - der Fahrer bremste jedoch nicht ab. Obwohl der Kellner vom Außenspiegel gestreift und leicht verletzt wurde, nahm er zu Fuß die Verfolgung auf. Als der Taxifahrer kurz darauf anhielt und wegrennen wollte, konnte der Kellner ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Am ersten Verhandlungstag sagte der 44-Jährige, er könne sich an den Tatablauf nicht erinnern. Nach seiner Festnahme war er in eine psychiatrische Klinik gekommen. Den Ärzten dort hatte er laut Gericht gesagt, er sei vor Jahren verzaubert worden und höre seitdem Stimmen. Diese hätten ihm unter anderem solche Dinge befohlen - also Menschen anzufahren. Im Prozess bestätigte der 44-Jährige diese Aussagen.

Nach Angaben der Staatsanwältin ist der Mann seit mindestens 2011 an paranoider Schizophrenie erkrankt. Die Staatsanwaltschaft will seine dauerhafte Unterbringung in einer Psychiatrie erreichen. Für den Prozess sind fünf weitere Verhandlungstage bis Anfang März terminiert.