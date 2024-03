Brutale Vergewaltigung in Leipzig: Urteil gegen 23-Jährigen gefallen

Leipzig - Im Prozess um die brutale Vergewaltigung an der Leipziger Angerbrücke ist am Freitag das Urteil gefallen - der Angeklagte Diyar G. (23) wurde wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung schuldig gesprochen, der Vorsitzende Richter fand deutliche Worte.

Fünfeinhalb Jahre Haft: Diyar G. (23) wurde wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung schuldig gesprochen. © Ralf Seegers

Am letzten Verhandlungstag vor dem Landgericht sagte eine medizinische Sachverständige aus, die das Opfer Heike L. (58) noch in der Tatnacht am 18. August 2023 untersucht hatte. Sie zählte eine Liste von Verletzungen auf: "Ich gehe davon aus, dass sie mehr als einmal geschlagen worden ist." Und zwar nicht mit bloßen Ohrfeigen - sondern auch mit einer Faust.

Als Zeuge war zudem ein Sicherheitsmitarbeiter geladen, der "komische Geräusche aus dem Gebüsch gehört" habe, die "wie wenn jemand einer Frau den Mund zuhält" geklungen hätten. Die Frau habe seiner Wahrnehmung nach Luft geholt und gewimmert.

Diyar G. gab über seine Dolmetscherin an, aus politischen Gründen den Iran - wo er auch eine Verlobte habe - verlassen und schließlich in Deutschland einen Asylantrag gestellt zu haben. Auf der Flucht habe er psychisch und seelisch viel durchmachen müssen.

"Ich wollte in Deutschland einen Beitrag in der Gesellschaft leisten", sagte er. Zudem entschuldigte sich der 23-Jährige: Er wisse, dass das, was er getan habe, schlimm sei. "Es tut mir sehr leid."