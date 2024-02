Brutale Vergewaltigung: Mutmaßlicher Täter soll erst sechs Wochen vorher illegal eingereist sein

In Handschellen wird Diyar G. (23) in den Gerichtssaal geführt. Er ist wegen besonders schwerer Vergewaltigung angeklagt. © Ralf Seegers

Im Sommer 2023 nahm Diyar G. (23) die mehr als 4000 Kilometer lange Reise auf sich. Über Armenien, Georgien, Russland, Belarus und Polen schaffte es der aus dem nordiranischen Urmia stammende Mann, der nach eigenen Angaben IT-Ingenieur ist, schließlich über die Grenze nach Deutschland.

Anfang Juli beantragte er in Brandenburg Asyl und wurde von den Behörden in Frankfurt an der Oder einquartiert.



Doch dort gefiel es dem jungen Perser, der sich in sozialen Netzwerken gern als Dandy mit edler Uhr, Einstecktuch, Goldring und Gebetskette präsentiert, offenbar nicht. Er kam nach Leipzig und versuchte hier sein Glück.

Für Heike L. (58) wurde dieser Lebensweg, der am 18. August den ihren kreuzte, zum Unglück. Anderthalb Stunden nach Mitternacht saß sie auf dem Heimweg von einer Feier in der Straßenbahn. Am Haltepunkt Angerbrücke stieg sie nichts ahnend aus der Tram. Ob sie den dunkelhaarigen Mann hinter ihr zuvor in der Bahn bemerkt hat, ist unklar.

Kaum war die Tram davongefahren, wurde die arglose Frau plötzlich von hinten gepackt. Laut Anklage war Diyar G. ihr gefolgt. Mit Gewalt soll er sie auf das Gelände des angrenzenden Straßenbahnhofes gezogen haben. Auf einer unbeleuchteten Grünfläche riss er Heike L. laut Anklage Rock und Slip vom Leibe - und vergewaltigte sie brutal.