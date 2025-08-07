Er ist Sachsens gefährlichster Jugendhäftling: Bekommt die Justiz diese "Zeitbombe" entschärft?

Leipzig - Ein Finale wie mit dem Weichzeichner geglättet: Im Prozess gegen Sachsens gefährlichsten Jugendhäftling haben sich die Grenzen zwischen Anklage und Verteidigung in Harmonie aufgelöst.

Vor Gericht gab sich Sachsens gefährlichster Jugendhäftling geläutert. © Silvio Bürger

Es ist wohl die allerletzte Chance eines Dauerdelinquenten, der bereits seit seinem zweiten Lebensjahr die Behörden beschäftigt.

Am Ende hatten sich die Wachleute der Jugendstrafanstalt Regis-Breitingen nur noch mit Helm und Schutzausrüstung in die Nähe von Pierre B. (20) getraut.

Seine Attacke mit einer Schere auf einen der Beamten klagte die Staatsanwaltschaft als versuchten Mord an.

Mittwoch war davon keine Rede mehr. Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob wertete die Attacke in seinem Plädoyer nur noch als versuchte gefährliche Körperverletzung.

Zuvor hatte der mehrfach vorbestrafte Gewalttäter ein Geständnis abgelegt, darin die Mordabsicht bestritten und Reue gezeigt.

Für insgesamt sechs Jahre will die Staatsanwaltschaft Pierre B. hinter Gitter sehen - seine letzte Verurteilung wegen schweren Raubes zu vier Jahren und vier Monaten soll darin einfließen.