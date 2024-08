Ex-Mitarbeiterin sagt gegen TV-Gerichtsvollzieher aus und gerät selbst in Verdacht

Leipzig - Der wegen Betrugs angeklagte TV-Gerichtsvollzieher Uwe N. (63) hatte die Vorwürfe gegen sich zum Prozessauftakt abgestritten. Doch wer fälschte dann in fast 100 Fällen die Unterschriften von Postzustellerinnen, um sich an den Zustellungsgebühren zu bereichern? Am Dienstag sagte eine von N.s Büromitarbeiterinnen aus - zunächst nur als Zeugin ...