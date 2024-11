"Hallo Papa, ich habe eine neue Nummer ...": Fiesen Trickbetrügern wird endlich der Prozess gemacht

Leipzig - Falsche Kinder und Enkel auf WhatsApp, vermeintliche Polizisten oder Bankmitarbeiter am Telefon, Phishing-E-Mails im elektronischen Briefkasten - nahezu täglich bringen fiese Trickbetrüger in Sachsen arglose Menschen um ihr Geld. Wer die Hintermänner sind, wird selten bekannt. Doch zu Jahresbeginn gelang es der Leipziger Kripo, eine Bande zu sprengen. Seit Donnerstag stehen die Mitglieder vor Gericht.

Und die lief so: Aus kriminellen Kanälen hatte sich die Bande Datensätze von etlichen Kunden der Postbank und der Volksbank besorgt. Via SMS wurden diese dann angeschrieben, dass die Gültigkeit ihrer Online-Banking-App in Kürze ablaufen würde.

... Sjakiel B. (23, l.) und Raychinel C. (24) sollen via WhatsApp und SMS über 178.000 Euro erschwindelt haben. © Montage: Ralf Seegers

Tatsächlich aber gaben die Betrüger die so erlangten Zugangsdaten auf den tatsächlichen Online-Banking-Portalen der Banken ein.

Parallel dazu rief die Frau im Team als (falsche) Bankmitarbeiterin bei den Betroffenen an und animierte sie, die auf den Handys der Opfer gerade aufploppenden Identifizierungs-Codes (TAN-Verfahren) zu bestätigen.

In Dutzenden Fällen wurden so die Konten der Opfer leergeräumt. Da einer der Geprellten in Leipzig lebte, nahm sich die von der hiesigen Kripo gerade neu gegründete Spezialeinheit "Schock" der Ermittlungen an.

Im Februar konnten die mutmaßlichen Köpfe der Bande aufgespürt und festgenommen werden. Zum Prozessauftakt blieben die Angeklagten noch still.

Sie hoffen auf einen Deal, der Geständnisse mit deutlicher Strafminderung belohnt. Zum nächsten Verhandlungstag will das Gericht einen "Verständigungsvorschlag" unterbreiten.