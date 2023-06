In Widersprüche verstrickt: Freispruch im Prozess um Leipziger WG-Vergewaltigung

Leipzig - Eine Nacht, zwei Versionen, ein Urteil: Ein 27-Jähriger hat sich am Mittwoch wegen Vergewaltigung vor dem Amtsgericht Leipzig verantworten müssen - und wurde freigesprochen. Die Nebenklägerin (24) hatte sich in Widersprüche verstrickt.

Der Angeklagte Omar E. (27, M.) mit seinem Verteidiger (l.) und einem Dolmetscher (r.) in einem Verhandlungssaal des Amtsgerichts.

Ein Frühlingsabend im Jahr 2021, man trifft sich in einer Leipziger WG - und hat schließlich Sex. Doch wie kam es dazu?



Die Anklage warf Omar E. vor, die WG-Bewohnerin in ihrem Zimmer vergewaltigt zu haben. Demnach soll die Nebenklägerin bereits am Abend geäußert haben, dass sie keinen Sex wolle. Nach einem morgendlichen Kuss soll Omar E. die junge Frau dann aber angefasst haben - obwohl sie mehrfach nein gesagt und versucht haben soll, ihn wegzuschieben. Schließlich soll er sich untenrum nackt auf sie gelegt haben. Die körperlich unterlegene 24-Jährige soll daraufhin aufgegeben und um ein Kondom gebeten haben, woraufhin es zum Akt gekommen sei.

Da es sich bereits um den zweiten Anlauf des Prozesses handelte, wurden die Aussagen aus der vorherigen Verhandlung verlesen - die völlig unterschiedliche Bilder zeichnen.

Laut Omar E. habe die 24-Jährige immer wieder den Kontakt zu ihm gesucht. So sei sie ihm auch an diesem Abend körperlich nähergekommen. Nach Umarmungen und Küssen habe er sie am Morgen mehrmals gefragt, ob sie mit ihm schlafen will, wozu sie ja gesagt habe. Auch das Kondom habe sie ihm übergezogen. "Alles war ganz normal und sie war ganz zufrieden, alles war freiwillig", so die Worte des Angeklagten.

Zudem habe die 24-Jährige ihm in der Vergangenheit mehrmals erzählt, vergewaltigt worden zu sein - und dabei die Geschichten geändert.