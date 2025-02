Er raste vier Menschen in den Tod: Bilal A. (19) bleibt trotz Haftstrafe auf freiem Fuss

Eilenburg/Leipzig - Es war eine Tragödie unbeschreiblichen Ausmaßes: Im März 2023 raste im nordsächsischen Eilenburg ein damals 18-Jähriger vier Menschen tot . Der Syrer hatte keine Fahrerlaubnis , aber einen schweren Mercedes, mit dem er wiederholt illegal unterwegs war. Am Dienstag wurde Bilal A. in einem Geheim-Prozess zu einer Jugendstrafe von dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.

Denn obwohl er zur Tatzeit bereits volljährig war, wird der Syrer von der Justiz wie ein Jugendlicher behandelt. Was daran liegt, dass er im Oktober 2022 schon einmal illegal im Mercedes unterwegs war, dabei einen Unfall verursachte und Fahrerflucht beging.

Der Benz krachte gegen einen Opel Meriva, schleuderte danach zurück und zerstörte einen Kia Venga. Ein nachfolgender Mitsubishi Outlander krachte erst in die Unfallfahrzeuge und dann in einen Lkw.

Der Syrer, der nie einen Führerschein gemacht hatte, verriss bei etwa 120 km/h das Steuer und raste in den Gegenverkehr.

Das Trümmerfeld zog sich über mehrere Hundert Meter . Am Vormittag des 9. März war Bilal A. mit seiner Mercedes E-Klasse auf der B 87 in Richtung Torgau unterwegs. Bei nassen Straßenverhältnissen viel zu schnell, wie Gutachter später herausfanden.

Der völlig demolierte Mercedes nach dem Unfall. Laut Gutachten war der Syrer mit etwa 120 km/h unterwegs. © Tobias Junghannß

Vor Gericht legte Bilal A. eine Art Geständnis ab. Ja, er habe in Eilenburg im Mercedes gesessen, könne sich aber an den Unfall nicht mehr erinnern, erklärte der Angeklagte, der bei dem Horrorcrash eine Kopfverletzung erlitt.

Wer dem Schulabbrecher (7. Klasse), der auch keine abgeschlossene Ausbildung hat, den Mercedes zur Verfügung stellte, blieb im Verfahren ungeklärt. Der Wagen hatte keinen TÜV und nur eine Tageszulassung - auf Bilal A.

Am Dienstagnachmittag endete der Geheim-Prozess. Schuldig in allen Anklagepunkten! Wegen fahrlässiger Tötung in vier Fällen, zweifacher fahrlässiger Körperverletzung, vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht verurteilte das Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Richterin Christine Ludewig den Angeklagten zu dreieinhalb Jahren Gefängnis.

Zudem ordnete das Gericht an, dass A. vier Jahre lang keinen Führerschein machen darf.