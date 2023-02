Lebenslänglich-Urteil im Mordkomplott von Großenhain: Gericht lehnt Revisionen ab!

Denn laut einer aktuellen Mitteilung des Bundesgerichtshofs hat der in Leipzig ansässige 5. Strafsenat die Revisionen am 31. Januar 2023 verworfen. Es habe "keinen Rechtsfehler" zum Nachteil der Angeklagten gegeben, heißt es.

Am 9. Februar 2022 wurden Stephanie W. (34), ihr Geliebter Stefan B. (31) sowie das Pärchen Anke F. (53) und Andreas R. (53) allesamt wegen Mordes an Dirk W. (†37) zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt . Danach legten sie Revision ein - allerdings ohne Erfolg, wie sich nun herausstellte.

Das Opfer des Mordkomplotts: Dirk W. (†37) wurde von seiner eigenen Frau und deren Komplizen umgebracht. © privat

Zum Hintergrund der Tat: Stephanie und Dirk W. waren verheiratet, allerdings erwartete die heute 34-Jährige von einem anderen Mann Zwillinge.

Also beschloss sie, ihren Ehemann zu töten. Denn erstens sollte er nicht rechtlich zum Vater ihrer Kinder werden und zweitens wollte sie das Geld aus der Sterbegeldversicherung ihres Gatten kassieren.

Gemeinsam mit ihrem Geliebten Stefan B. und dem befreundeten Paar Anke F. und Andreas R. lockte Stephanie W. ihren Mann am 13. Juni 2020 auf einen Platz in Großenhain (Landkreis Meißen). Dort schnappten sie Dirk W., drängten ihn in ein Auto und fuhren ihn in ein abgelegenes Waldstück.

Dort verprügelten die beiden männlichen Täter das Opfer mit ihren Fäusten sowie mit einem Baseballschläger, der irgendwann durch die Wucht der Schläge zerbrach. Dann ließen die Übeltäter den schwer verletzten Mann zurück, um später mehrfach zurückzukehren und ihn weiter zu quälen. Unter anderem ließen sie auch noch schwere Steine auf seinen Kopf fallen.

Letzten Endes starb der damals 37-Jährige an seinen Verletzungen, seine Leiche wurde knapp eine Woche später, am 19. Juni 2020, von der Polizei in einem Straßengraben entdeckt.