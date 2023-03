Ex-Tontechniker erstach erste Gemahlin: Wollte er seine zweite Frau mit Kerzenständer erschlagen?

Leipzig - In einer Villensiedlung am Cospudener See soll ein ehemaliger Tontechniker versucht haben, seine Ehefrau mit einem Kerzenständer zu erschlagen. Seit Montag steht Klaus U. (72) wegen versuchten Mordes vor Gericht. Seine erste Gattin hatte er vor knapp 22 Jahren erstochen.

Seit Juli in U-Haft: Der frühere Tontechniker Klaus U. (72) soll versucht haben, seine zweite Frau zu erschlagen. Die erste Gattin erstach er. © Ralf Seegers

Er wirkt gebrechlich, als ihn Justizbeamte in den Gerichtssaal führen. Beim Verlesen der Anklage zittert Klaus U. am ganzen Körper. Am 20. Juli soll er in seinem Eigenheim erneut für eine Tragödie gesorgt haben.

Gegen 10 Uhr schlich er sich laut Anklage in das Schlafzimmer seiner Frau Susanne (56), schlug ihr erst mit der Faust, danach mit einem 2,8 Kilo schweren Kerzenständer gegen den Kopf - in purer Tötungsabsicht, wie der Staatsanwalt meint.



Als seine Frau in den Zeugenstand gerufen wird, wandelt sich seine Erscheinung. Das Zittern hört auf, mit durchdringendem Blick fixiert Klaus U. die zierliche Schul-Assistentin. Für die Zeugin wirkt das so einschüchternd, dass die Kammer auf Bitten der Nebenklage-Anwältin den Angeklagten so umsetzt, dass ihre Mandantin dessen stechenden Blicken ausweichen kann.

"Ich war noch im Halbschlaf, als die Tür aufging und ich einen Schatten wahrnahm", beschreibt sie den Beginn der Attacke. Er habe sofort auf sie eingeschlagen. Im Schlafgemach entspann ein Kampf um Leben und Tod. Mit einem letzten Aufbäumen konnte sich Susanne U. befreien.

Blutüberströmt und mit gebrochenem Schädel lief sie vors Haus und rief die Polizei.