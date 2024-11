Mildes Urteil: Warum der falsche Arzt Sascha R. "mehr Schwein als Verstand" hat

Leipzig - Am Ende sind es 21 Monate Haft für fünf Monate Doktorspiele – das Landgericht Leipzig hat am Dienstag den Hochstapler und Serienbetrüger Sascha R. (36) hinter Gitter geschickt. Der Berliner Pflegehelfer hatte zwischen Oktober 2020 und Februar 2021 als falscher Privatarzt in Leipzig insgesamt 222 Patienten behandelt.