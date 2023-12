Nach 44 Ehejahren: Rentner (66) tötet seine Frau (†67) mit 23 Hammerschlägen

Laut Anklage war Karin N. am Vorabend arglos eingeschlafen, rechnete nicht mit einem Angriff. Nachbarn hatten der Polizei erzählt, dass das Ehepaar eine harmonische Ehe führte und am Tag zuvor auf dem Balkon noch gemeinsam Kaffee getrunken habe.

Rechtsmediziner lokalisierten später 23 Einschläge an der Leiche. Klaus N. hatte seiner Gattin Karin (67) regelrecht den Schädel zerschlagen. Der Hammer lag noch am Tatort.

Als Klaus N. (66) am Morgen des 16. Juni den Notruf wählte, atmet er schwer. "Ich habe meine Frau umgebracht und will mich jetzt selbst töten. Bitte kommen Sie schnell", stöhnt der Mann ins Telefon.

Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob hat den Rentner wegen heimtückischen Mordes angeklagt. © Ralf Seegers

Warum der einstige Landwirt dann gegen 7.45 Uhr zum Hammer griff und wie von Sinnen auf seine schlafende Frau eindrosch, ist eines der noch ungelösten Rätsel in dem Kriminalfall. Laut Rekonstruktion der Mordkommission schaffte es Karin noch, das Bett zu verlassen, brach jedoch davor zusammen. Auch jetzt soll Klaus N. noch auf die wehrlose Frau eingeschlagen haben, bis ihr Hirn austrat.

Die Staatsanwaltschaft hat den Rentner wegen heimtückischen Mordes angeklagt. Er selbst wollte sich zum Prozessauftakt nicht zum Geschehen äußern. In der Wohnung hatte er einer Polizistin noch gesagt: "Ich habe Scheiße gebaut, ruft meine Tochter in Nürnberg an."

Wollte Klaus N, der sich oberflächliche Schnittwunden am Arm beibrachte, tatsächlich gemeinsam mit seiner Frau aus dem Leben scheiden? Dagegen sprechen der Notruf und die massive Gewalt, die er anwendete. Kriminalisten sprechen in solchen Fällen vom "Übertöten" - wenn der Täter also weit mehr Gewalt anwendet, als zum "Taterfolg" notwendig wäre. Oft sind purer Hass oder unbändige Wut der Antrieb. War die Ehe also doch nicht so harmonisch, wie sie nach außen schien?

Bei ihrem Aufklärungsversuch erhofft sich die Kammer auch Hilfe vom renommierten Tübinger Gerichtspsychiater Dr. Peter Winckler, der Klaus N. während der U-Haft in die Seele blickte.

Der Prozess wird im Januar fortgesetzt.