Proteste gegen Frachtflughafen: Justiz legt Rechtsmittel gegen Freispruch der Aktivisten ein

Am 9. Juli 2021 hatten 54 Aktivisten der Initiative "CancelLEJ" auf dem Airport-Gelände gegen den Ausbau des Frachtflughafens demonstriert und dort die Zufahrt zum Logistikzentrum von DHL blockiert.

"Dass die Staatsanwaltschaft nun Rechtsmittel eingelegt hat, zeigt den Feuereifer, mit dem sie die Klimaaktivisten und Klimaaktivistinnen politisch verfolgen. Sie wollen um jeden Preis eine Entscheidung für Unternehmensinteressen und gegen die Grundrechte von Klimaprotestierenden. Der Freispruch vom Amtsgericht Eilenburg passt nicht in ihre interessengeleitete Strafverfolgung", so das Statement von Luca Scott von der Solidaritäts-Kampagne "Repression nicht Zustellbar".

Zuvor hatte es bereits zivilrechtliche Verfahren an den Landgerichten in Halle und in Leipzig gegeben.