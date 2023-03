Richter schauen Netflix-Doku über Kinderzimmerdealer im Gerichtssaal

Leipzig - "Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord" - diese 2021 erschienene Netflix-Doku machte den Leipziger Kinderzimmerdealer Max S. (28) weltberühmt. Dass der anderthalbstündige Streifen einmal in einem Gerichtssaal als Beweismittel dient, hatte sich der Protagonist bei den Dreharbeiten vermutlich nicht vorstellen können. Am Mittwoch war es so weit.