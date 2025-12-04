Prozess gegen Todesfahrer von Magdeburg: Mutter von André (†9) erwartet

Magdeburg - Der Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wird am Donnerstag fortgesetzt. Es wird voraussichtlich ein höchst emotionaler Tag.

Der Angeklagte Taleb A. steht für seine Todesfahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt vor Gericht. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der 51-jährige Attentäter Taleb A. steht wegen sechsfachen Mordes und über 300-fachem versuchten Mord vor Gericht. Ihm droht Sicherheitsverwahrung.

TAG24 ist wieder für Euch vor Ort und berichtet live.