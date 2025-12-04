Prozess gegen Todesfahrer von Magdeburg: Mutter von André (†9) erwartet
Magdeburg - Der Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wird am Donnerstag fortgesetzt. Es wird voraussichtlich ein höchst emotionaler Tag.
Der 51-jährige Attentäter Taleb A. steht wegen sechsfachen Mordes und über 300-fachem versuchten Mord vor Gericht. Ihm droht Sicherheitsverwahrung.
Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr im Artikel "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet".
TAG24 ist wieder für Euch vor Ort und berichtet live.
6.15 Uhr: Geschädigte vor Gericht erwartet
Am elften Verhandlungstag im Prozess gegen Taleb A. (51) wird die Mutter des kleinen André erwartet, der bei der Todesfahrt am 20. Dezember getötet wurde.
Zudem möchten insgesamt sechs Menschen aussagen, die beim Anschlag verletzt wurden. Sie tun dies freiwillig.
Der Prozess beginnt voraussichtlich um 9.30 Uhr.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa