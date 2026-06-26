Urteil gegen Magdeburger Amokfahrer: Bekommt Taleb A. lebenslang?

Magdeburg - Nach 40 Verhandlungstagen wird am heutigen Freitag am Landgericht Magdeburg das Urteil gegen den Amokfahrer des Magdeburger Weihnachtsmarktes erwartet.

Amokfahrer und Angeklagter Taleb A. (51) wird am Freitag sehr wahrscheinlich verurteilt. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Mehr als ein halbes Jahr lang wurden in dem Prozess Zeugen und Opfer angehört, Bild- und Videomaterial gesichtet, Gutachten verlesen - und auch Taleb A. (51) kam selbst zu Wort.

Der Vorsitzende Richter Dirk Sternberg wird an diesem Freitag einen vorläufigen Schlussstrich unter das Verfahren ziehen und das lang erwartete Urteil verkünden.

Die Generalstaatsanwaltschaft sowie Nebenkläger und ihre Anwälte fordern eine lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Wie das Urteil tatsächlich ausfällt, wird frühestens ab 9.30 Uhr bekannt. Dann beginnt der voraussichtlich letzte Verhandlungstag im Prozess um die Todesfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt.

TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog direkt aus dem Gerichtsgebäude.

Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr in folgendem Artikel: "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet".