Urteil gegen Magdeburger Amokfahrer: Bekommt Taleb A. lebenslang?

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Der Prozess gegen den Amokfahrer des Magdeburger Weihnachtsmarktes kommt am Freitag zu einem Ende. Das Landgericht Magdeburg verkündet das Urteil.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Nach 40 Verhandlungstagen wird am heutigen Freitag am Landgericht Magdeburg das Urteil gegen den Amokfahrer des Magdeburger Weihnachtsmarktes erwartet.

Amokfahrer und Angeklagter Taleb A. (51) wird am Freitag sehr wahrscheinlich verurteilt. (Archivbild)
Amokfahrer und Angeklagter Taleb A. (51) wird am Freitag sehr wahrscheinlich verurteilt. (Archivbild)  © Jan Woitas/dpa

Mehr als ein halbes Jahr lang wurden in dem Prozess Zeugen und Opfer angehört, Bild- und Videomaterial gesichtet, Gutachten verlesen - und auch Taleb A. (51) kam selbst zu Wort.

Der Vorsitzende Richter Dirk Sternberg wird an diesem Freitag einen vorläufigen Schlussstrich unter das Verfahren ziehen und das lang erwartete Urteil verkünden.

Die Generalstaatsanwaltschaft sowie Nebenkläger und ihre Anwälte fordern eine lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Nur 20 Sekunden: Das sind die Schlussworte vom Magdeburger Amokfahrer
Gerichtsprozesse Magdeburg Nur 20 Sekunden: Das sind die Schlussworte vom Magdeburger Amokfahrer

Wie das Urteil tatsächlich ausfällt, wird frühestens ab 9.30 Uhr bekannt. Dann beginnt der voraussichtlich letzte Verhandlungstag im Prozess um die Todesfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt.

TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog direkt aus dem Gerichtsgebäude.

Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr in folgendem Artikel: "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet".

Titelfoto: Jan Woitas/dpa

Mehr zum Thema Gerichtsprozesse Magdeburg: