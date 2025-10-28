"Habe solche Schuldgefühle": Tränen im Prozess um das Zugunglück von Garmisch

München - Am Dienstag begann der Prozess um das Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen vom 2. Juni 2022. Vor dem Landgericht München II müssen sich zwei Bahnmitarbeiter verantworten.

Ein beschuldigter Bahnmitarbeiter (M.) steht vor Prozessbeginn um das tödliche Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen. © Peter Kneffel/dpa

Die beiden Angeklagten zeigen sich tief getroffen. "Ich habe solche Schuldgefühle", sagte einer der Männer nach der Verlesung der Anklage.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm fahrlässige Tötung vor, weil er am Abend zuvor einen Hinweis auf Unregelmäßigkeiten an der Strecke nicht weitergegeben habe.

Er habe die Meldung nicht so verstanden, dass eine sofortige Reaktion nötig gewesen wäre, verteidigte sich der damalige Fahrdienstleiter. Die spätere Weitergabe habe er dann versäumt, "ich kann Ihnen nicht sagen, warum", sagte der Mann unter Tränen.

Das Unglück ereignete sich im Juni 2022: Bei Garmisch-Partenkirchen entgleiste ein Regionalzug. Vier Frauen und ein 13-Jähriger starben. 78 Menschen wurden verletzt, 16 von ihnen schwer.

Die Strecke war monatelang gesperrt, der Schaden an Fahrzeugen und Infrastruktur belief sich auf geschätzt 4,75 Millionen Euro.