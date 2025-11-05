"Dreier in der Sakristei": Schwere Vorwürfe gegen katholischen Pfarrer

München - Ein katholischer Pfarrer soll eine 18-Jährige vergewaltigt haben. Jetzt geht der Prozess vor dem Amtsgericht München gegen ihn zu Ende – und die Staatsanwaltschaft fordert drei Jahre und neun Monate Haft für den Angeklagten.

Der Priester, der mittlerweile im Ruhestand ist, schwieg bislang vor Gericht. © Malin Wunderlich/dpa

"Es handelt sich hier zweifelsohne um einen sexuellen Übergriff", sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer.

An der Glaubwürdigkeit der Frau, die nach Angaben ihrer Anwältin 3000 Euro Anerkennungsleistungen vom Erzbistum München und Freising erhalten hat, habe er keinen Zweifel.

Der heute 68-Jährige, der zum damaligen Zeitpunkt ein Verhältnis mit der Mutter des mutmaßlichen Opfers hatte, soll die Tochter in einem Pfarrhaus im Landkreis Dachau vergewaltigt haben, als sie sich nach dem überraschenden Tod ihrer Großmutter an ihn gewandt hatte.

"Sie wollte Unterstützung", sagte der Staatsanwalt. Dass der Angeklagte diese Situation ausgenutzt habe, sei "besonders verwerflich".