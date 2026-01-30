Sportwagen-Fahrer will mit 640-PS-Benz angeben und tötet junge Frau: "Ein Mörder bin ich nicht"

Wuppertal - Der Mordprozess um den Tod einer jungen Frau (†19) in Remscheid, die von einem 640 PS starken Sportwagen erfasst worden ist, hat mit einem Geständnis begonnen.

Im Mordprozess um eine getötete junge Frau (†19) vor dem Wuppertaler Landgericht hat der Angeklagte (25, M.) seine Verantwortung eingeräumt. © Tim Oelbermann

Er sei verantwortlich für den Tod der 19-Jährigen, ließ der Angeklagte (25) über seinen Verteidiger erklären. Er habe angetrunken mit seinem Auto angeben wollen. Das sei leichtsinnig und rücksichtslos gewesen, aber: "Ein Mörder bin ich nicht."

Der Deutsche hatte noch eine zweite Frau mit dem Wagen erfasst und schwer verletzt. Zudem soll er mehrfach gerast sein, innerorts mit weit über Tempo 100. Die bei dem Unfall schwer verletzte 17-Jährige sollte am Mittag als Zeugin aussagen.

Wie die Staatsanwaltschaft berichtete, hatte der Angeklagte bei dem Versuch, mit seinem Wagen zu driften, bereits nach einer Sekunde die Kontrolle verloren und trotzdem weiter beschleunigt statt zu bremsen. "Das hätte für ihn eine Niederlage dargestellt", so der Staatsanwalt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 25-Jährigen Mord, versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung, ein verbotenes Autorennen mit Todesfolge und Straßenverkehrsgefährdung vor.

Zudem werden dem Mann fünf Fälle illegaler Autorennen zwischen 2022 und 2024 zur Last gelegt, von denen die Ermittler Videos auf seinem Mobiltelefon entdeckten.