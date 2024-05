Wegen Disco-Rauswurf: Mann rast Vollgas in Fußgängerpassage und überfährt Türsteher

Düsseldorf - Weil er nach seinem Rauswurf aus einer Disco in Düsseldorf einen Türsteher überfahren und beinahe umgebracht hat, ist ein 28-Jähriger zu fünf Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden.

Der heute 28-Jährige hatte seinen Wagen gezielt in die Fußgängerpassage gelenkt und in dem schmalen Eingangsbereich vier Disco-Mitarbeiter erfasst. © Martin Gerten/dpa

Erst kurz vor Ende des Prozesses hatte er zugegeben, vor mehr als sechs Jahren mit einem Auto in eine Fußgängerpassage gerast zu sein. Für den Türsteher hatte das lebenslange, verheerende Folgen.

Das Landgericht in Düsseldorf verurteilte den 28-Jährigen dennoch lediglich wegen versuchten Totschlags. Angeklagt war er wegen versuchten Mordes. "Ohne Geständnis wären es acht Jahre geworden", sagte Richter Rainer Drees. Der Spanier habe den Tod des Türstehers billigend in Kauf genommen.

Erst am Montag hatte der Angeklagte nach einem Rechtsgespräch sein Schweigen gebrochen: "Ich kann bis heute nicht nachvollziehen, was passiert ist." Sein Mandant sei am Neujahrsmorgen 2018 durch Alkohol- und Kokainkonsum enthemmt gewesen, trug Verteidiger Daniel Wölky für ihn vor.

Zuvor hatte es im Club einen Streit zwischen dem Bruder des Angeklagten und den Sicherheitsleuten gegeben, die beide vor die Tür befördert hatten.

Während man ihn nur in den Schwitzkasten genommen habe, hätten die Türsteher seinen Bruder zusammengeschlagen, ihm das Nasenbein und eine Rippe gebrochen.