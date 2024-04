31-Jährige eingesperrt, zur Prostitution gezwungen und grausam zu Tode gequält

Der Rettungsdienst hatte die 31-Jährige noch in ein Krankenhaus gebracht, dort erlag sie kurz darauf den Folgen der schweren Misshandlungen. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Die Umstände des Todes der Frau sind schockierend. So sollen die Angeklagten ihr Opfer vom April 2023 bis zum Tod der 31-Jährigen am 22. November 2023 in der gemeinsamen Wohnung festgehalten und zur Prostitution gezwungen haben.

Um die Frau gefügig zu machen, sollen die beiden diese über die komplette Zeit immer wieder auf menschenverachtende Weise gequält und misshandelt und dabei auch den Tod ihres Opfers zumindest billigend in Kauf genommen haben.

Am frühen Morgen des 22. Novembers hatten sich nach einem Anruf schließlich Rettungskräfte Zugang zu der Wohnung verschafft und die 31-Jährige dort in einem furchtbaren Zustand vorgefunden. Zwar wurde die Frau noch in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie aber noch am selben Tag den Folgen ihrer Misshandlungen.

Im Rahmen der Ermittlungen kam die Polizei dann den beiden dringend Tatverdächtigen auf die Spur, die schon seit vielen Jahren im Rotlichtmilieu tätig sind. Bei ihnen fand die Polizei diverse Beweismittel, darunter auch Fotos des Opfers.