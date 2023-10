32-mal zugestochen, angezündet und verscharrt: Kezhias (†19) Geliebter gesteht!

Der Prozess um die tote Kezhia (†19) läuft am Landgericht Stendal. © Bildmontage: dpa, Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Am dritten Prozesstag gestand Kezhias Geliebter Tino B. (42) am Freitagnachmittag, die junge Frau mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Seine Anwältin hatte im Gericht die Stellungnahme verlesen.

So waren die beiden, wie bereits bekannt, am 4. März mit Tinos Auto in Richtung Wolfsburg unterwegs. Im Auto soll Kezhia ihren 42-jährigen Partner dann zum Sex genötigt haben, da sie ein Kind von ihm wollte.

Laut der Stellungnahme lehnte Tino B. jedoch ab und stieg aus dem Wagen, damit die 19-Jährige sich beruhigen könne. Als er in den Wagen zurückkehrte, soll sie ihm ein Obstmesser an die Brust gedrückt haben.

In der Stellungnahme spricht der 42-jährige Angeklagte von Gedächtnislücken, er könne sich nicht mehr genau erinnern, wie das Messer dann in seinen Besitz kam und wie oft er letztendlich zugestochen hatte. Die Obduktion spricht von 32 Messerstichen.