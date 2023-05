Adlige im Keller eingemauert: Verurteilter Mörder wütet auch hinter Gittern

Bautzen - Er ist Sachsens renitentester Häftling. Von Reue oder Einsicht jedenfalls ist bei Falko F. (46) keine Spur. Er sitzt wegen Mordes eine lebenslängliche Haft ab. Jetzt kam seine siebte Verurteilung hinter Gittern dazu. Denn in so ziemlich jedem Knast wird der gelernte Tierpräparator boshaft ausfällig.

Falko F. (46) grinste, saß mit Sonnenbrille vorm Richter und äußerte sich nur über seine Anwältin. Danach kassierte er sein insgesamt 13. Urteil. © Peter Schulze

Diesmal saß er vorm Amtsrichter in Bautzen. Er hatte in der dortigen JVA Angestellte und den damaligen Chef Frank Hiekel (66) beleidigt und bedroht.

Die Abteilungsleiterin, eine "Drecksau", "gehört an die Wand", schrieb er in einem Brief, den er flächendeckend an die Justiz versandte. Der Anstaltsleiter sei ein "Rassist", der "aus lauter Hass" gegen Falko vorgehen würde und nur "willkürlich" handle. Ans Gericht schickte er ein Gnadengesuch, stellte darin allen Ernstes eine Frist zur Entscheidung und bezichtigte (mal wieder) einen anderen seiner Tat.



Falko F. erschoss 2002 in Lotzen (bei Wilsdruff) die Adlige Eva-Maria von B. (†58) in ihrem Haus, mauerte deren Leiche im Keller ein und lebte bis zur Festnahme auf dem Anwesen. Dafür bekam er 2004 lebenslang. Das Urteil wurde sogar vom Bundesgerichtshof bestätigt. Doch immer wieder bezichtigt Falko F. andere der Tat.

"Auch solche Verurteilten haben das Recht, irgendwann auf freien Fuß zu kommen", so Frank Hiekel (66), der jahrzehntelang im Vollzug arbeitete. "Aber darauf müssen sie vorbereitet werden. Doch er schlug alle Angebote aus."

Kurz: Falko vergeigte sich die Entlassung selbst.