Altenpfleger verschleppt, geschlagen, verhöhnt: Hohe Haftstrafen!

Göritz/Löbau - Es war wie im Horrorfilm: Jan L. (31, Name geändert) wurde in ein Wäldchen in Löbau verschleppt. Auf dem ehemaligen Armeegelände prügelten eine Frau und zwei Männer auf den Altenpfleger ein, demütigten und verletzten ihn. Dann ließen sie ihr nacktes Opfer allein zurück. Nun verurteilte das Landgericht Görlitz die Täter. Hauptschläger Dariusz W. (27) muss sogar für acht Jahre hinter Gitter.