Auf ganzer Strecke gescheitert: Autodiebe betteln um zweite Chance

Bautzen - Diese Tat war im wahrsten Sinne filmreif. Im Juli versuchten Mykhailo T. (25) und Yevhenii H. (34) in Ottendorf-Okrilla einen Audi Q7 zu klauen. Doch der Kranfahrer und der Förster scheiterten nicht nur an der Technik. Ihre Aktion wurde auch noch von einer Überwachungskamera gefilmt. Beide Langfinger wurden sofort gefasst und hockten nun vorm zuständigen Amtsrichter in Bautzen.