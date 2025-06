Erst falscher Heilpraktiker, dann angeblich Richter: Hochstapler gab sich jetzt als Brandexperte aus

Bautzen/Sachsen - Wer zu oft schwindelt, verheddert sich in seinen Lügen. So wie Marko E. (50). Er ist nach eigener Aussage Brandsachverständiger. Weil er aber einen polizeilichen Brandermittler der Lüge bezichtigte, flog er auf. Und so kam es zu einem skurrilen Prozess am Amtsgericht Bautzen.