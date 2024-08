Automatensprenger vor Gericht: Nur Teil der Beute sichergestellt! Wo ist die restliche Kohle?

Am heutigen Montag mussten sich zwei Männer am Zwickauer Landgericht verantworten. Sie sollen zwei Geldautomaten in Limbach-Oberfrohna gesprengt haben.

Von Robert Preuße

Zwickau - In Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) wurden Ende Mai 2023 zwei Geldautomaten gesprengt, die Diebe flüchteten per Auto in Richtung Ausland. Am Zwickauer Landgericht startete am heutigen Montag der Prozess gegen zwei Niederländer, die an dem Coup mitgewirkt haben sollen.



Daniel I. (27, M.) gestand am heutigen Montag, an dem Coup beteiligt gewesen zu sein. © Kristin Schmidt Laut Anklage hatte Daniel I. (27) mit zwei unbekannten Mittätern in der Deutschen Bankfiliale in der Hechinger Straße am 31. Mai 2023 Sprengladungen angebracht und zwei Geldautomaten in die Luft gejagt. Dabei soll das Trio 253.760 Euro erbeutet haben. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 350.000 Euro. Mit einem Audi A6 seien die Gauner dann in Richtung deutsch-niederländische Grenze gefahren.

Auf der Flucht blieb der Wagen jedoch wegen eines Motorschadens auf der A 30 in Nordrhein-Westfalen stehen. Nachdem die Täter zu Fuß weitergegangen waren, soll Daniel I. von Redouan M. (22) mit dessen Auto abgeholt worden sein - M. steht wegen Begünstigung vor Gericht. Gerichtsprozesse Sachsen Prozess gegen Rentner aus Sachsen: Er hortet über 9000 Kinderpornos Daniel I. muss sich wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie Sachbeschädigung und Diebstahls verantworten.

Redouan M. (22) schweigt zu den Anklagepunkten. © Kristin Schmidt

Polizisten sicherten am 31. Mai 2023 in Limbach-Oberfrohna den Tatort mit den gesprengten Geldautomaten. © André März

Nur 130.000 Euro sichergestellt: Wo ist der Rest der Beute?