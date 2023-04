Brutaler Raubüberfall auf Fotografen: Prozess eingestellt - trotzdem Knast!

Görlitz - Mit dieser Anklage ging die Justiz baden. Sebastian L. (24) hatte laut Staatsanwalt einen Hobby-Fotografen (74) am Berzdorfer See überfallen. Überführt wurde er angeblich auch, durch die Ausstrahlungen des Falls bei "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" und "Kripo Live". Doch das Landgericht Görlitz verurteilte ihn deshalb nicht. Vier Jahre muss der Hoyerswerdaer trotzdem hinter Gitter.

Sebastian L. (24) konnte der Raub am Berzdorfer See nicht nachgewiesen werden. © LausitzNews/Jens Kaczmarek

Im Mai 2019 beraubten zwei Unbekannte am See einen Hobby-Fotografen. Einer schoss dabei sogar mit einer Waffe in den Boden.

Die Täter flohen im Volvo mit der Kamera-Ausrüstung (Wert: 30.000 Euro) des Opfers. Lange tappte die Polizei im Dunklen.

Der Fall kam ins Fernsehen. Als ein Phantombild gezeigt wurde, soll Sebastian, der seinerzeit einsaß, einem Mit-Knacki erklärt haben, er sei darauf "gut getroffen" worden.



Doch Sebastian bestritt im Prozess. Dem Hauptbelastungszeugen glaubten die Richter nicht. Und überdies erkannte das Opfer den Angeklagten nicht als Täter wieder. Das Verfahren wurde eingestellt.

Die Ermittlungen stehen wieder am Anfang. In Haft muss Sebastian dennoch. Denn er gestand zahlreiche weitere Diebstähle und Einbrüche in seiner Heimatregion.