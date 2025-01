Chef der "Elblandrevolte": Politiker-Prügler wegen weiterer Schlägerei angeklagt

Seit Ende Dezember sitzt Finley P. in Untersuchungshaft. Am Dienstag landete er wegen einer Gewaltaktion vor Gericht.

Von Eric Hofmann

Görlitz - Seit 30. Dezember 2024 sitzt Finley P. (18) in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: Der Chef des Neonazi-Trupps "Elblandrevolte" soll eine Linken-Lokalpolitikerin in Görlitz zusammengeschlagen haben. Doch am heutigen Dienstag landete er wegen einer anderen Gewaltaktion vor Gericht: Er soll vor zwei Jahren in Görlitz mit fünf anderen jungen Männern zwei Passanten verprügelt haben.

Finley P. (18) musste sich am Dienstag wegen einer Schlägerei vor zwei Jahren vor dem Amtsgericht Görlitz verantworten. © xcitepress Der Görlitzer Marienplatz ist der Polizei bestens bekannt: Hier trifft sich die Trinker-Szene der Stadt, darunter viele Jugendliche. Auch Finley P., damals als 16-Jähriger im betreuten Wohnen in Leipzig sesshaft, war hier oft, wenn er seine Mutter in der Neißestadt besuchte. So auch am 14. Januar 2023. Gegen 1.15 Uhr kamen hier René B. (44), Dirk W. (39) und Peggy R. vorbei. Sagen die einen Zeugen, die Männer hätten der Jugendgruppe nur ein "He" zugerufen, sagen andere, sie hätten gar nichts gesagt, wieder andere sie hätten gepöbelt. Unstrittig: Beide Männer wurden angegriffen, zu Boden gezerrt, getreten und geschlagen. Gerichtsprozesse Sachsen Rosenkrieg landet vor Gericht: Wollte dieser Mann seine Ehefrau töten? Wenig später kam es am Demianiplatz zur zweiten Runde: Zu dieser Attacke wurde noch Kevin F. (29) aus einer nahen Shishabar geholt. Offenbar mit einer dreisten Lüge: Einer der mutmaßlichen Schläger soll ihm erzählt haben, Dirk W. habe Kevins Vater beleidigt. Dabei kennen die beiden sich nicht mal.

Sein neuer Freundeskreis wird P. (18, l.) positiv angerechnet, obwohl seiner "Elblandrevolte" mehrere Gewalttaten zugerechnet werden. © Eric Hofmann/TAG24

Wegen des Angriffs auf Samara Schrenk (21, Linke) befindet sich der Neonazi aktuell in Untersuchungshaft. © Steffen Füssel

Hohe Strafe droht Finley P. nicht