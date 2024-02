Drei Anwälte im Schlepptau: Julia Neigel verklagt Freistaat wegen Corona-Regeln

Bautzen - Abgesagte Konzerte, verlorene Einnahmen, verletzte Menschenrechte: Im November 2021 kämpfte auch Pop-Rockerin Julia Neigel (57) gegen Corona -Auflagen und verklagte den Freistaat Sachsen . Nachdem der erste Prozess im Juli aufgrund formeller Fehler vertagt wurde, fand Donnerstag der zweite Teil am Oberverwaltungsgericht in Bautzen statt.

Richter von Welck suchte leicht lächelnd Blickkontakt zu seinen Kollegen: "Ich schaue in die Runde, und ich glaube nicht, dass wir befangen sind." Dennoch zog sich das Gericht zurück und gab nach kurzer Zeit bekannt, im Anschluss an den Prozess hinsichtlich Befangenheit zu urteilen.

Die Beweisaufnahme ist geschlossen. Das Urteil folgt per Post. © Jens Kaczmarek/Lausitznews

Die Sängerin legte zudem ausgedrucktes Bildmaterial von der Internetseite des Freistaates vor: "Vier Tage in Folge war nur ein Entwurf im Internet zu finden und somit keine Verordnung, die rechtsgültig ist." Das Gericht nahm das Bildmaterial zu den Beweisen auf.



Der Staatsanwalt glaubte nicht, dass Konzerte im Frühjahr geplant waren, unterstellte der Sängerin aufgrund fehlender Beweise taktisches Vorgehen.

Die Klage der Sängerin lehnte er insgesamt ab, weil sie erst am 24. November eingereicht worden sei, der Freistaat Sachsen aber seine Corona-Regeln bereits am 20. November geändert hatte: "Wer soll denn an einem Samstag um Mitternacht nachschauen, welche Regeln gerade gelten?", polterte Neigel mit Blick zum Staatsanwalt.

Richter von Welck schloss den Prozess. Urteil folgt. Julia Neigel zeigte sich erleichtert: "Dass ich meine Beweise vorlegen und für unser aller Recht einstehen durfte, fühlt sich gut an."