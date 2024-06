Ein halber Zoo im Kastenwagen: So gering fällt die Strafe für Tierschmuggler aus!

Als ein Polizist die Tür öffnete, sah er zuerst zwei Alpakas. © Polizei

Der kam zwar nicht, muss nun aber trotzdem zahlen. Eigentlich war die Polizei am 29. Januar 2023 auf der Suche nach Einbrechern und Dieben.

Dabei geriet auch der Renault Master mit ungarischen Kennzeichen in die Kontrolle: "Als ich die Tür öffnete, sahen mich zwei Alpakas an", so ein Ermittler. "Da haben wir sofort das Veterinäramt hinzugezogen."

Auf der Ladefläche tauchte ein halber Zoo auf: sechs Alpakas, zwei Stachelschweine, acht Trauerschwäne, zwei Hühnergänse, ein Kranich, 14 Enten, zehn Gänse, ein Hokkohuhn und ein Känguru.

Von der Ladefläche floss den Beamten Urin der Tiere entgegen.