"Ständige Eifersucht": Angeklagter gesteht Mord - Doch hat er noch ein weiteres Opfer auf dem Gewissen?
Görlitz - Mord aus Eifersucht. Im Landgericht Görlitz startet am Montag der Prozess gegen Tony B. (34). Er erstach den Cousin (30) seiner Verlobten Karina (*Name geändert, 23), weil er dachte, die beiden hätten ein Verhältnis. Der Verkäufer gestand zu Prozessauftakt. Doch der Oberstaatsanwalt lässt weiter gegen ihn ermitteln. Es wird geprüft, ob Tony bereits 2011 seine Mutter erschlug!
"Ich sah nur noch rot", so der geständige Angeklagte.
Jobverlust, Drogenentzug, Umzugsstress und die "ständige Eifersucht" waren an jenem Tag im September 2025 in Weißwasser ein schier tödliches Gemisch.
Damals unterstellte Tony seiner Verlobten wieder einmal ein Verhältnis mit ihrem Cousin Steven (30). "Dabei hatte sie mir erzählt, dass er sie früher missbraucht hat. Außerdem redete er schlecht über mich", so der Angeklagte, der im Karina im Streit schlug und würgte.
"Das mit Steven wollte ich alleine klären, aber ich hatte die Adresse nicht", so Tony, der mit der verängstigten Karina zu deren Cousin ging.
Auf seine Anweisung hin lockte sie Steven an die Tür. "Es war eine Momentsache", schilderte Karina, was an der Haustüre dann passierte. Der Täter stach dem Opfer plötzlich und ohne jede Vorwarnung mit voller Wucht das Messer in die linke Schläfe! Steven hatte keine Chance.
Angeklagter vor Gericht: "Hab mir alles verbaut"
"Ich hab mir alles verbaut", resümierte Tony. "Karina war meine Traumfrau."
Er hatte der Verkäuferin sogar einen Heiratsantrag gemacht, sammelte Geld für die Hochzeit. Doch das alles ist hinfällig. Die Verlobung ist gelöst.
Bei den Angehörigen des Opfers entschuldigte sich der Angeklagte, der selbst eine traumatische Vergangenheit hat: Seinen Angaben zufolge lebte ein Cousin lange bei ihm nach dem gewaltsamen Tod seiner Eltern.
Auch Tonys inzwischen verstorbener Vater erschlug 2011 seine eigene Frau mit dem Zimmermannshammer, kam dafür ins Gefängnis. Doch der Staatsanwalt rollte den Fall jetzt wieder auf, ließ neulich sogar die Haftzelle von Tony durchsuchen.
"Wir prüfen, ob doch Tony B. mit dem Tod seiner Mutter zu tun hat", so der Staatsanwalt im Mordprozess am Landgericht Görlitz. Urteil folgt.
