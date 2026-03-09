"Ständige Eifersucht": Angeklagter gesteht Mord - Doch hat er noch ein weiteres Opfer auf dem Gewissen?

Görlitz - Mord aus Eifersucht. Im Landgericht Görlitz startet am Montag der Prozess gegen Tony B. (34). Er erstach den Cousin (30) seiner Verlobten Karina (*Name geändert, 23), weil er dachte, die beiden hätten ein Verhältnis. Der Verkäufer gestand zu Prozessauftakt. Doch der Oberstaatsanwalt lässt weiter gegen ihn ermitteln. Es wird geprüft, ob Tony bereits 2011 seine Mutter erschlug!

Tony B. (34) gestand seine Tat zum Prozessauftakt. Doch nun wird weiter gegen ihn ermittelt. © Ove Landgraf

"Ich sah nur noch rot", so der geständige Angeklagte.

Jobverlust, Drogenentzug, Umzugsstress und die "ständige Eifersucht" waren an jenem Tag im September 2025 in Weißwasser ein schier tödliches Gemisch.

Damals unterstellte Tony seiner Verlobten wieder einmal ein Verhältnis mit ihrem Cousin Steven (30). "Dabei hatte sie mir erzählt, dass er sie früher missbraucht hat. Außerdem redete er schlecht über mich", so der Angeklagte, der im Karina im Streit schlug und würgte.

"Das mit Steven wollte ich alleine klären, aber ich hatte die Adresse nicht", so Tony, der mit der verängstigten Karina zu deren Cousin ging.

Auf seine Anweisung hin lockte sie Steven an die Tür. "Es war eine Momentsache", schilderte Karina, was an der Haustüre dann passierte. Der Täter stach dem Opfer plötzlich und ohne jede Vorwarnung mit voller Wucht das Messer in die linke Schläfe! Steven hatte keine Chance.