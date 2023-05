Er überfuhr Radfahrerin: Schlug Zoro nun auf Bewährung Widersacher den Kiefer kaputt?

Dresden - Es wird eng für Zoro T. (21). Nur knapp bekam der Iraker seinerzeit beim Amtsrichter in Dresden Bewährung, nachdem er in eine Radfahrerin (†55) mit einem Benz E320 überfahren hatte.

Zoro T. (21) soll im Streit einem Bekannten den Kiefer gebrochen haben. © Peter Schulze

Eigentlich sollte er sich nichts mehr zuschulden kommen lassen. Doch nun steht er erneut vorm Richter, weil er einem Widersacher den Kiefer gebrochen haben soll.

Das Gericht entscheidet nun über Knast oder Freiheit.

Im Hemd und Anzughose trat Zoro vor den zuständigen Amtsrichter in Pirna und beteuerte: "Ich habe ihn nur geohrfeigt."

Er habe sich mit seinem Bekannten Michaelis S. (21) aussprechen wollen, weil der was mit der Ex von Zoro angefangen hatte.

"So was tun Freunde aber nicht", so der in seiner Ehre gekränkte Barbier.

Im Gespräch habe Michaelis ihn geschlagen, Zoro aus Notwehr ausgeholt.