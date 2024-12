Ex-Junkie spuckt Lieferfahrer an: Vor Gericht kommen ihm die Tränen

Pirna/Heidenau - Auf der Straße markierte er noch den strammen Max: Weil ein bulgarischer Lieferant nicht so fuhr, wie es ihm passte, beleidigte Sebastian G. (46) ihn rassistisch, schlug zu, spuckte ihn an. Vor Gericht brach der Ex-Junkie in Tränen aus - und kam mit einer Verwarnung davon.