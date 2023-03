Glühwein angeblich ohne Deckel verkauft: Mega-Gastronom Hitzer wehrt sich gegen Behörden-Knöllchen

Mega-Unternehmer Sven-Erik Hitzer (60) wehrt sich gegen Bußgelder von mehr als 6000 Euro. © Peter Schulze

Der Reihe nach: Im Dezember 2021 bot Hitzer aus einem Foodtruck am Schloss Thürmsdorf am Malerweg Speis und Trank "to go" an. Streng nach Hygieneregeln.

Doch genau die, so das Amt, das viermal zur Kontrolle anrückte, seien nicht eingehalten worden. Es habe weder ein Hygienekonzept noch 2G-Kontrollen gegeben. Überdies sei ein Wanderer "erwischt" worden, der Glühwein zwar aus einem Einwegbecher trank, aber ohne Deckel.

Prompt wurde Hitzer angelastet, seine Mitarbeiter hätten derlei Getränke ohne Deckel ausgereicht. Er sollte mehr als 6000 Euro Strafe zahlen, verwahrte sich im Gericht aber gegen sämtliche Vorwürfe.



"Natürlich gab es ein Konzept", so der Chef von 200 Mitarbeitern, der seinerzeit ununterbrochen Konzepte für seine Einrichtungen schrieb. "Darüber waren auch alle informiert." Es lag bei der ersten Kontrolle aber nicht im Imbiss, sondern in der Hauptstelle.

Ein Versehen, das sofort behoben wurde. Registrierungen hätte es per App gegeben. Und Getränke wurden stets mit Deckel verkauft. Wenn der Gast den abnimmt, liegt das nicht in der Hand des Gastronomen.