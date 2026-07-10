Hausexplosion in Görlitz: Kupferdiebe wegen anderer Beutezüge vor Gericht

Görlitz - Die Hausexplosion in Görlitz : Im Mai stürzte plötzlich ein Wohnhaus an der James-von-Moltke-Straße ein. Drei Menschen (†25, †26, †48) starben in den Trümmern. Kurz danach nahm die Polizei Zolmai K. (33) und Bartosz K. (27) fest . Sie sollen laut den Fahndern im Haus an Rohrleitungen gesägt und damit die verheerende Explosion ausgelöst haben. Beide Beschuldigte sind für die Justiz keine Unbekannten. Sie saßen nun wegen anderer Delikte vorm Amtsrichter in Görlitz .

Bartosz K. (27) kassierte am Amtsgericht Görlitz ein Jahr Haft. © kmk

So musste sich Bartosz verantworten, weil er im Supermarkt im Görlitzer Bahnhof Kaffee klaute. Als der Ladendetektiv ihn mit der 78-Euro-Beute stellte, wurde der Pole aggressiv.

Im Prozess gestand er, erklärte aber, er hätte unter Drogen gestanden und Angst vor dem Detektiv gehabt. Dennoch kassierte Bartosz ein Jahr Haft ohne Bewährung.

Zolmai dagegen hatte laut Anklage zwei Räder geklaut, wahlweise gehehlt. Weil der Afghane bestreitet, müssen weitere Zeugen gehört werden. Ein Urteil fällt Ende Juli. Allerdings stand er bei den Taten auch noch unter Bewährung. Inzwischen sitzt er die sechs Monate aus dem früheren Urteil zusätzlich ab.

Nach beiden Kleinkriminellen hatte der Staatsanwalt nach der Hausexplosion öffentlich gefahndet.

Die Ermittler sind demnach überzeugt, dass Zolmai und Bartosz kurz zuvor in der Straße an den Haustüren prüften, ob sie zu öffnen sind, um in die Gebäude zu kommen. Mutmaßlich, um darin zu klauen. Möglicherweise Buntmetall, also auch Rohre der Gasleitung.