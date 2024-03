Hund bei 30 Grad im Auto gelassen: Halterin zu Geldstrafe verurteilt

Die Tierrechtsorganisation ist mit dem Strafmaß nicht zufrieden. "Das Urteil gegen die Angeklagte zeigt, wie wenig Beachtung Tierschutz in vielen Fällen hat. Im aktuellen Fall war der Hund in Todesgefahr und es ist ein Wunder, dass er diese Tortur überhaupt überlebt hat", schimpft Monic Moll, Fachreferentin bei PETA.

Um den Hund zu retten, schlug die Polizei die Scheibe des Autos ein. (Symbolbild) © 123RF/urbanphotographer

Eine aufmerksame Passantin hatte den völlig geschwächten Vierbeiner am 26. Juni 2023 in einem parkenden Auto in Sankt Egidien (Landkreis Zwickau) entdeckt. Das Fahrzeug stand bei 30 Grad auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Sonne.



Verzweifelt hatte die Passantin über Durchsagen im Supermarkt versucht, die Besitzerin ausfindig zu machen - erfolglos. Sie alarmierte anschließend die Polizei.

Da von der Besitzerin weiterhin jede Spur fehlte, schlug die Polizei die Scheibe des Autos ein und rettete den Hund.

Mit einer Schüssel kaltem Wasser konnte dem angeschlagenen Vierbeiner wieder auf die Beine geholfen werden.