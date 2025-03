Böller-Chaoten der Sächsischen Schweiz: Gewächshaus, Scheune und sogar ein Klo gesprengt

Pirna - Zu Corona-Zeiten knallte es rund um Sebnitz mächtig gewaltig. Und das mehrfach. Laut Staatsanwalt jagten dort Jugendliche alles Mögliche in die Luft. "Aus reiner Zerstörungslust", so der Jurist. Am Montag wurde gegen drei Böller-Täter am Amtsgericht Pirna verhandelt.