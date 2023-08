Kumpel geschlagen, getreten und ins Wasser geworfen: Tödliches Ende einer Zechrunde am Brauereiteich

Görlitz - Wie schnell die Stimmung umschlagen kann! Am Nachmittag des 19. April 2021 trafen sich vier Männer zum Trinken am Brauereiteich in Pulsnitz. Doch dort schlugen und traten Mario W. (38), Ronny B. (45) und Silvio S. (35) auf Holger E. ein, warfen ihn anschließend in das Gewässer. Tage später verstarb er an den Folgen der Attacke, nun muss sich das Trio vor dem Görlitzer Landgericht verantworten.