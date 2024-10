Kurioser Prozess um Schrott-Puppe sorgt für Verwirrung!

Das "Schrott-Kunstwerk" am Strommast sorgte für Aufregung bei den Stadtwerken, der Justiz und beim angeblichen "Verursacher". Inzwischen wurde es verschrottet. © Steve Schuster

Das war passiert: Bei einer Kontrolle im März 2024 entdeckten Stadtwerker am Strommast in Niederhäslich eine Metallskulptur. "Für so was ist der Mast nicht ausgelegt", so ein Mitarbeiter zur potenziellen Gefahr. "Fällt er um, wird die Stromversorgung unterbrochen."

Laut der Stadtwerker hatte Frank M. das Metall angebracht. Begründung: Sein Grundstück liegt nur wenige Meter vom Mast entfernt. "Und ein Jahr zuvor hing da so was schon mal", so der Mitarbeiter. "Ich habe mit dem Mann geredet. Er sagte, er 'kümmert sich drum'. Später war es weg."

Problem: Frank konnte sich weder an eine frühere Skulptur noch an ein Gespräch erinnern. Schon gar nicht an ein Telefonat am Handy. Bis August 2023 hatte er nachweislich keines.

Obendrein bedeutet "ich kümmere mich", nicht, "ich war das". Seine Lebensgefährtin: "Er malt gut, aber mit Metall macht er gar nichts."