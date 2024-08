Mordprozess in Görlitz platzt: Angeklagter tot aufgefunden

Görlitz - Der Tod des Immobilienmaklers Rolf Wiedemann (79) bleibt juristisch ungesühnt. Am heutigen Donnerstag sollte im Landgericht Görlitz der Prozess gegen Rudi M. (29) beginnen. Laut Anklage hatte der Berufsfeuerwehrmann Wiedemann ermordet . Doch kurz vor Verhandlungsbeginn wurde Rudi M. tot in seiner Einzelzelle gefunden.

Oberstaatsanwalt Sebastian Matthieu (62) eilte vom Tatort in der Haftanstalt ins Gericht, um die Presse zu informieren © Steffi Suhr

Um 6.16 Uhr schlugen die Wachmänner in der JVA Görlitz Alarm.

Blutüberströmt lag Rudi M. leblos in dem Raum. Oberstaatsanwalt Sebastian Matthieu (62): "Er hatte massive Verletzungen, die offenbar zum Tod führten. Wir gehen davon aus, dass es keine Fremdeinwirkung gab. Aber Klarheit müssen die Ermittlungen und die Obduktion bringen."

Jetzt werden Mitarbeiter der JVA befragt, Videos vom Zellengang gesichtet. Derzeit untersucht die Kriminaltechnik die Zelle in der Anstalt.

Besonders tragisch: "In der JVA Görlitz ist es üblich, dass vor großen Prozessen der psychologische Dienst mit den Beschuldigten noch einmal spricht", so Matthieu.

"Das war in dem Fall am Mittwochnachmittag. Demnach gab es keinerlei Anzeichen auf Selbstgefährdung. Im Übrigen auch nicht in der gesamten bisherigen U-Haft-Zeit des Beschuldigten."