Tödliche Messerattacke auf Polizisten, doch Angeklagter sieht "keinen Bedarf" für Therapie

Stuttgart/Mannheim - Ein Afghane verletzt im Mai 2024 sechs Menschen mit einem Messer - ein Polizist stirbt später an seinen Verletzungen. Nun äußerte er sich zum ersten Mal zur Tat.

Sulaiman A. will sich im Verlauf des Verfahrens zur Tat und den Vorwürfen gegen ihn äußern. Er werde sich auch zu seiner Religion äußern, sagte Küster.

Sulaiman A. ist unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes angeklagt. Nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft hat der mittlerweile 26-jährige Afghane am 31. Mai 2024 bei dem Angriff in Mannheim sechs Menschen mit einem Messer verletzt.

Der Asyl-Antrag des Angeklagten wurde 2014 abgelehnt. Es wurde allerdings ein Abschiebeverbot verhängt. © Marijan Murat/dpa

Am zweiten Verhandlungstag erzählte Sulaiman A. von seiner Kindheit in Herat, einer Großstadt in Afghanistan, von seinem Vater, der als Teppichhändler arbeitete und seiner Mutter, die Hausfrau war. Seine Eltern hätten beide nicht lesen und schreiben können.

"Angst hatte ich vor Entführungen, vor Messerattacken", sagte A. Hunger habe er auch gehabt. "Wenn wir einen Monat gut gelebt hatten, dann hatten wir zwei Monate nicht so viel Geld, nicht so viel zu essen."

Doch als der Richter ihn fragte, wie es ihnen im Vergleich zu anderen Familien gegangen sei, sagte er: "Uns ging es gut." Drei seiner Geschwister leben heute ebenfalls in Deutschland.