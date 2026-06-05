Prozess gegen Raser-Minister: Spielt der Richter etwa nicht mit offenen Karten?

Weißwasser (Oberlausitz) - Das unsägliche Gezerre um die Raserei von Kultusminister Conrad Clemens (43, CDU ): Seit Freitag ist Prozess am Amtsgericht Weißwasser ( Oberlausitz ) gegen den Politiker, dem die Anklage ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen vorwirft.

Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (43, CDU) stand am Freitag vor dem Amtsgericht Weißwasser. © Eric Hofmann

Noch bevor diese verlesen wurde, beantragte Lukas Schefer, Anwalt von Clemens, die Akte endgültig zu schließen. Nach Argumenten des Juristen sei das Verfahren nämlich bereits rechtskräftig beendet. Verhandelt wird vorerst trotzdem.

Nachdem Clemens im September 2023 in einer 30er-Zone in Krauschwitz im Audi mit 81 Kilometern pro Stunde geblitzt wurde, setzte es seinerzeit ein Ordnungsgeld (OWi) von 550 Euro und zwei Monate Fahrverbot. Dagegen legte der Politiker erst Einspruch ein, zog diesen aber dann wieder zurück.

Öffentlich räumte "Speedy Conrades" den Fehler ein und erkannte die Strafe an. Das war im März 2025. Damit, so der Anwalt, ist der Bußgeldbescheid rechtskräftig, das Verfahren beendet.

Doch es kam anders. Und dabei gab es laut Schefer "zahlreiche Verfahrensfehler", welche die "verfassungsrechtlich verbürgten Rechte von Herrn Clemens in beispielloser Weise verletzt haben". So wandelte der zuständige Amtsrichter Alex Theile (45) die Sache in ein Strafverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens um.

Allerdings hätte er dafür zuvor, wie gesetzlich vorgesehen, Clemens rechtliches Gehör gewähren müssen. Überdies hätte davor schon der Antrag auf Aufhebung der Immunität des Ministers gestellt werden müssen.

Sogar der Landtag wies den Amtsrichter auf die korrekte Abfolge hin. Nichts davon, so der Anwalt, hätte stattgefunden. Immerhin: Der Ausschuss im Landtag hob die Immunität im Mai 2025 tatsächlich auf.