Prozess geplatzt, weil Gericht sich "verladen" hat: Was ist da los?

Dresden - Der Staatsanwalt war da, die Richterin, nur die Anklagebank blieb leer: Eigentlich sollte sich dort Lars B. (46) für eine dreiste Betrugsmasche verantworten. Doch er kam nicht, dabei hatte ihn die Justiz bereits in ihren Fängen.

Eine Viertelstunde geben die meisten Gerichte Angeklagten, wenn diese einfach nicht zum Termin kommen. So wartete man auch in Dippoldiswalde diese 15 Minuten.

Extra für den Prozess vor dem Landgericht Dresden war er vom Zwickauer bereits in den Dresdner Knast verlegt worden. Die Ladung allerdings ging zuerst an das alte Gefängnis und kam so zu spät. Für beide Prozesse werden nun neue Termine festgesetzt.