Dramatisches Geständnis: Schützt "geistige Umnachtung" den Axtmörder vorm Gefängnis?

Axtmörder René K. (39): "Ich habe das Allerschlimmste getan, was man im Leben machen kann. Es ist durch nichts zu rechtfertigen." © Ralph Kunz

Der ehemalige Athletiktrainer des FSV Zwickau, René K. (39), richtete im Sommer 2023 seinen früheren Jugendtrainer (†53) mit mindestens fünf Axthieben regelrecht hin, weil er ihn im Alter von 15 Jahren missbraucht haben soll. Am heutigen Mittwoch legte er ein umfassendes Geständnis ab.

Am ersten Prozesstag im vollen Gerichtssaal kamen erschütternde Details ans Licht. Unter Tränen schilderte der Angeklagte, wie er nach Jahren wieder Kontakt zu Sven H. suchte. Bei einem Treffen in seinem Haus sprach er ihn auf den Vorfall an.

Nach dessen Antwort, es tue ihm leid, sei er in den Garten gegangen und dann fehle ihm jegliche Erinnerung. Er habe erst später die schlimm zugerichtete Leiche vorgefunden.

Die Anklage wirft ihm vor, den arglos auf der Couch sitzenden Mann hinterrücks mit einer Axt aus dem Garten ermordet zu haben.