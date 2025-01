Hilflose Rollator-Oma überfallen! Messer-Mann versucht sich vor Gericht noch herauszureden

Vor dem Landgericht in Bautzen musste sich ein 44-jähriger Pole verantworten, der in Neukirch eine Seniorin überfallen hat.

Von Steffi Suhr

Bautzen - Das letzte Urteil gegen ihn war noch keine Woche alt, da wurde Krzysztof S. (44) schon wieder straffällig. Diesmal nicht im Heimatland Polen, sondern in Sachsen. In Neukirch überfiel er Gertrud K. (84) an ihrem Rollator! Zum Glück griffen beherzt Zeugen ein. Der Dauerkriminelle landete diesmal auf der Anklagebank im Landgericht Bautzen. Dort traf Oma Gertrud auch ihre "Schutzengel" wieder.

Krzysztof S. (44) wurde im Landgericht Bautzen zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. © Ove Landgraf Bis heute ist die Rentnerin geschockt über die Tat vom Oktober 2024. "Ich kam vom Einkaufen", schilderte sie. "Ich machte wie immer an der Bushaltestelle eine Pause. Als ich da saß, kam plötzlich ein Mann angerannt, riss meine Tasche aus dem Rollator." Hilflos musste die Seniorin zusehen, wie der Täter damit wegrannte. Doch die Tasche war leer. Als Krzysztof das registrierte, kam er wutentbrannt zurück. Er warf Gertrud die Tasche vor die Füße, riss am Rolltor und bedrohte sie mit einem Kampfmesser mit 19 Zentimeter langer Klinge! "In dem Moment sprangen meine beiden Schutzengel aus dem Auto. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn sie nicht gekommen wären", berichtete die Rentnerin mit zittriger Stimme. Gerichtsprozesse Sachsen Nach Schock-Anklage: Familienvater vom sexuellen Missbrauch freigesprochen Diese Schutzengel waren Jo G. (25) und Toni B. (26), die zufällig im Transporter vorbeikamen, die Tat sahen und sofort reagierten: Jo sprang aus dem Wagen, rannte dem Täter hinterher. Toni fuhr hinterher, um Krzysztof den Weg abzuschneiden. Es gelang, den Räuber zu überwältigen und festzuhalten, bis die alarmierte Polizei kam. "Ist doch normal, bei so was einzugreifen", beschwichtigten beide im Gericht, wo sie sogar der Richter für ihre Zivilcourage lobte.

Gertrud K. (84) mit ihren Schutzengeln Toni B. (26) und Jo G. (25). © Ove Landgraf

Täter sei nach Party in Sachsen aufgewacht